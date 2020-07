Andorra la Vella veu com un "complement" la campanya de promoció turística de la parròquia

La consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, ha explicat aquest dissabte que la campanya de promoció turística d'Andorra la Vella, que s'emetrà per mitjans de comunicació francesos i espanyols a partir d'aquest dilluns, esdevé un "complement" a la comunicació que Andorra Turisme fa de cara a l'exterior per promocionar l'arribada de visitants al Principat. "No diria que anem per lliure", ja que "el motor de la nostra economia és el comerç i, en aquest moment, volem estar al costat dels comerciants i donar el nostre suport", ha explicat. Així, tot i que la campanya final ha estat creada a través de la corporació, la consellera ha manifestat que aquesta iniciativa "és una exposició més que els estrangers tindran del nostre país".

Precisament, aquesta nova campanya de publicitat va ser un dels punts a tractar a la reunió que va mantenir aquest divendres el comú de la capital amb les associacions de comerciants de la parròquia. "Van rebre la campanya molt positivament perquè estan molt agraïts de tenir aquest impuls per part del comú", ha assegurat López. Així mateix, ha comentat que durant la trobada també es va fer un repàs a la situació actual després del pas de la Covid-19 i a iniciatives per impulsar en un futur encaminades a "promoure el comerç i el turisme comercial".

U na de les propostes de les associacions va relacionada amb l'accés a internet per part dels visitants. El fet que els turistes hagin de desconnectar la itinerància de dades dels seus dispositius mòbils, cosa que els deixa incomunicats un cop han travessat la frontera, "pot ser un inconvenient". Per tant, la voluntat de la corporació és veure "com es podria enfocar aquest assumpte de cara al futur", ja que també esdevindria una eina de promoció pels comerciants.