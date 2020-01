Andorra la Vella reclama prop de 40.000 euros per infraccions de circulació

El comú d'Andorra la Vella ha obert expedients sancionadors a 1.190 persones per haver comès diverses infraccions en matèria de circulació. Segons un edicte fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la quantitat total que els conductors han d'abonar al comú se situa en els 39.168,95 euros durant els darrers quatre mesos (octubre-desembre del 2019). En concret, els agents de circulació han detectat que les principals infraccions tenen a veure amb estacionar a les zones blaves durant un temps més elevat del permès i per sancions que els conductors han rebut mentre circulaven per la via pública.

Les quantitats van des dels 20 fins als 60 euros, sent aquest darrer import el més alt reclamat als conductors. L'edicte del BOPA també recorda que si l'abonament se satisfà dins dels deu dies hàbils posteriors a la seva publicació, s'efectuarà una reducció del 50% en l'import de les sancions i, d'aquesta manera, es considerarà resolt l'expedient. Transcorregut el termini de pagament d'un mes sense que s'hagi produït l'ingrés, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% durant els tres mesos següents.