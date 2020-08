Andorra la Vella recorda la figura del mestre Xavier Plana

L'arxiu comunal d'Andorra la Vella recorda la figura del mestre del sistema d'ensenyament espanyol Xavier Plana en el document del mes, a qui la parròquia va homenatjar-lo dedicant-li, fa més de trenta anys, el nom d'un carrer al barri de Ciutat de Valls. El document explica que el desenvolupament del sistema educatiu al Principat es va produir a finals del segle XIX i durant les primeres dècades del segle XX els comuns van col·laborar amb la contractació de professors. A Andorra la Vella s'impartien classes a la Casa de la Vall, a l'antiga casa del Quart i al carrer de la Llacuna, i degut a l'increment d'alumnes a la segona meitat del segle XX, es van construir les escoles de Ciutat de Valls entre els anys 1962 i 1965.

En aquelles dècades, diversos professors, tant andorrans com nouvinguts al país, van impartir classes tant al sistema espanyol com al francès, entres els quals, destaca el mestre Xavier Plana Sala. Natural de Fígols, Plana va ser docent de l'escola espanyola des del 1943 i era un aficionat a les lletres, el cant i la poesia. En el document de l'arxiu comunal, s'indica que alguns alumnes recorden a Plana com un professor exigent, però molt implicat en les diverses matèries que impartia i amb molta sensibilitat pedagògica.

A més, Plana es va integrar i implicar plenament en la societat andorrana i, per exemple, va ser president del Centre Moral i Recreatiu d'Andorra entre els anys 1949 i 1953 i secretari en el període de 1963 i 1965. Entre els documents que recull l'arxiu, se'n troba un del 1956, quan en plena ebullició del creixement demogràfic, va voler tirar endavant un vedat forestal escolar al solà d'Andorra la Vella. La idea era que fos un patronatge comandat pel Quart d'Andorra la Vella amb una comissió integrada pel cònsol, el mestre, el sacerdot, dos pares de família i dues persones titulades. D'altra banda, i una de les curiositats del mestre, era que alguns alumnes el coneixien per Xanasala, ja que tenia una peculiar manera de signar en què combinava la primera lletra del seu nom amb la primera del cognom. Plana va morir el 30 d'octubre de 1985, i dos anys després de la seva mort, el comú el va homenatjar dedicant-li un carrer al capdamunt del carrer Ciutat de Valls que anteriorment s'anomenava camí del Solà.