Andorra la Vella suspèn la festa major

El comú d’Andorra la Vella ha acordat aquest divendres suspendre els actes de celebració de la festa major que s’havien d’iniciar el proper divendres 31 de juliol. Les recomanacions sanitàries indiquen la necessitat d’evitar esdeveniments multitudinaris, mantenir la distància social i limitar els contactes més enllà dels grups de convivència habituals. En aquest sentit, el comú d’Andorra la Vella ja havia decidit de manera interna suspendre tots els concerts, que són un dels reclams importants de la festa – Estopa, cap de cartell, va cancel·lar la gira que incloïa Andorra la Vella, i el comú va decidir suspendre la resta de concerts, com l’actuació programada del grup català Els Pets–.

El consistori ha valorat fins al darrer moment mantenir alguns actes que reduïen l’essència de la festa major a la mínima expressió i s’ha optat, finalment, per la suspensió. La limitació de l’aforament en espectacles infantils o en esdeveniments de caràcter popular, com el ball del contrapàs, és contrària a la democratització dels actes populars que, per definició, són oberts a tots els ciutadans. De fet, un dels actes més tradicionals i que aplega cada any centenars de persones a la plaça del Poble s’hagués hagut de limitar enguany als dansaires de l’esbart, sense donar la possibilitat al poble de participar activament de la festa.

El comú d’Andorra la Vella, afirma en un comunicat, cancel·la els actes de la festa major "amb el convenciment que, pel bé de tots, pren la decisió més encertada i amb la voluntat de programar futures edicions més lluïdes i que puguin comptar amb la participació de tothom".