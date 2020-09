Andorra la Vella vol potenciar les inversions

El comú d'Andorra la Vella ha tancat el primer semestre de l'any amb un superàvit de 7,9 milions, una xifra derivada del fet que hi ha hagut uns ingressos de 23,8 milions (el 45% del previst per a tot l'any) i unes despeses de 15,9 milions (el 30%). Cal destacar que en el capítol d'inversions reals s'han executat 1,7 milions, el 10,3% del total previst per a tot l'any.

"No veig positiu no haver fet inversió i d'aquí a finals d'any volem avançar una mica en aquesta inversió, si més no, adjudicar algunes coses", ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha destacat que si bé és positiu que s'hagin mantingut els ingressos no ho és tant que no s'hagi pogut executar una part més important de les inversions. En aquest sentit, ha subratllat que la situació econòmica del comú és "molt bona" (l'endeutament a 30 de juny era de 28,7 milions, el 65,98% del límit d'endeutament situat en el 200%) i per tant considera que s'han de fer obres que puguin "generar riquesa a la parròquia". Des de l'oposició, la consellera Dolors Carmona ha destacat que el fet que només s'hagi fet un 10% de la inversió "no correspon a la realitat" del que els hagués agradat que fossin aquestes xifres i ha incidit en el fet que cal un estudi d'impacte per "veure la repercussió a llarg termini de les disminucions dels ingressos i controlar també les despeses per valorar si cal renunciar a alguna inversió prevista per pal·liar l'impacte de la Covid".

Serradells

En el debat sobre el tancament del primer semestre de l'any des de l'oposició s'han interessat per quina és la situació dels Serradells, ja que tal com ha recordat Carmona, al novembre farà dos anys de l'incendi i els hagués agradat que la reconstrucció ja estigués en marxa, ja que creuen que la parròquia està "perdent en serveis, en salut, en esport lligat a la salut". Marsol ha respost que el procés de reconstrucció està aturat arran del peritatge que una de les empreses implicades en el sinistre va demanar i ha afegit que ja s'ha demanat a la batlle que les obres puguin arrencar ja tenint en compte que el peritatge que s'havia de fer ja està conclòs. Ha detallat que ja s'han pogut fer algunes intervencions, com l'enderrocament de la zona de la graderia, però ha lamentat que el gruix de les obres no hagin arrencat. De manera paral·lela, el comú ha negociat amb les asseguradores que el termini per percebre 700.000 euros que havien de cobrar per fer l'obra en un termini d'un any es pugui prorrogar, ja que arran de la crisi del coronavirus i del recurs judicial abans esmentat aquests treballs no han arrencat.

Carrer Sant Andreu

Des de l'oposició també s'han interessat en la prova pilot del carrer Sant Andreu que el comú va fer ara fa uns dies. La cònsol major ha incidit que es va informar el comú d'Escaldes-Engordany i ha avançat que s'estudiaran altres mesures, com la instal·lació d'un nou pas de vianants, per reduir la velocitat a la zona, que de fet era la voluntat de la prova pilot feta. També ha reiterat que considera que la prova va funcionar correctament.

Carroi

A l'últim, i qüestionada sobre el projecte del giny al pic de Carroi, la cònsol major ha recordat que s'ha tret un concurs per trobar un equip que ajudi els comuns d'Andorra la Vella i la Massana a redactar el plec de bases per a la concessió i ha descartat que Andorra la Vella prevegi una consulta popular com la Massana. Des de l'oposició Carmona creu que seria "coherent" que es fes aquesta consulta tenint en compte que l'altre comú implicat en el projecte sí que la té prevista.