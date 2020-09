Andorra té 18 aules aïllades

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprofitat la compareixença on ha explicat les mesures adoptades per l’executiu per mirar de reduir els contagis, per actualitzar la situació a les escoles andorranes. Aquest dilluns, el Govern comptabilitza 18 aules aïllades: cinc del col·legi Sant Armengol, cinc del Lycée, dues del Janer i una de les escoles franceses d’Encamp, d’Ordino i d’Andorra la Vella, i de les andorranes de Canillo, d’Encamp i de la capital.