Andorra busca el millor rastrejador de Covid-19

El director d’Actua Tech, Marc Pons, ha afirmat aquest dilluns que el Govern està estudiant les aplicacions de rastreig de possibles contagis de Covid-19 aplicats a Espanya i França, amb la intenció de veure si es podria dissenyar algun sistema que permeti a Andorra treballar conjuntament amb els països veïns en aquesta monitorització. La declaració l'ha feta durant l'entrega del premi del 'Repte Covid-19', un concurs impulsat per Actua per millorar la gestió de l'aforament a les botigues del país.

Pons, però, ha admès que la població europea està sent poc participativa en el rastreig i és reticent a compartir les seves dades. Segons ha explicat el director d’Actua Tech, hi ha diversos mètodes que funcionen com una aplicació mòbil que fa un seguiment de rastreig a través del Bluetooth. “El model francès està centralitzat i ha tingut poca acollida; jo crec que la tendència és el model espanyol, suís i alemany, que funciona a través de l’app de Google i Apple i permet a cada ciutadà compartir, si vol, el seu estat o si ha donat positiu en alguna prova”, ha puntualitzat.