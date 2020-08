Andorra té 152 casos actius de Covid-19

Andorra té, aquest dimecres, 152 casos actius de Covid-19. Això són 22 més que dilluns, quan Govern va donar les darreres dades oficials. Un ritme de positius que continua creixent cada dia, que així és previst que ho faci, segons càlculs de l'Executiu. A l'Hospital ja hi ha hagut dues altes, i ara queden tres pacients ingressats. N'hi ha un a Cures Intensives, que evoluciona de manera estable. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha demanat "responsabilitat" a tota la població per "contenir" els casos, ara que molta ciutadania torna de vacances de llocs on hi ha índex de contagis elevats.



(seguirà ampliació)