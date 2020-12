Andorra començarà a vacunar la primera setmana de gener

“Una excel·lent notícia”, així ha definit el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “el compromís” que li ha fet arribar el seu homòleg espanyol, Salvador Illa, de fer arribar al país la primera remesa de vacunes, de la farmacèutica Pfizer, la setmana vinent. Així doncs, durant la roda de premsa d'aquest dilluns, el dirigent andorrà ha anunciat que el Govern començarà a vacunar a partir de la primera setmana de l'any.



Andorra començarà a vacunar segons el protocol establert pel Govern: primer els residents de centres sanitaris i després els professionals d'aquests centres. No es vacunarà les persones que ja estiguin immunitzades, després que aquestes s'hagin efectuat un estudi serològic previ. La vacunació, ha insistit Benazet, és voluntària i per tal d'explicar els dubtes que pugui generar el període de vacunació, el ministre ha anunciat que durant la roda de premsa d'aquest dimecres es facilitarà la participació d'un membre del comitè d'experts per tal que clarifiqui les qüestions que pugui generar.



Benazet no ha pogut precisar quin dia arribaran les vacunes, ni quina quantitat. Però sí que ha avançat que des de la primera remesa, les autoritats espanyoles i franceses aniran enviant periòdicament una quantitat, que podria ser “setmanal o cada deu dies”.



Martínez Benazet també ha explicat que tot i que Andorra volia "avançar-se" a fer ja la vacunació aquesta setmana, com s'ha fet a molts països d'Europa, rebre la mateixa proporció de vacunes que està rebent Espanya (que és qui les envia ara mateix) feia inviable la logística per poder rebre un nombre tan baix de vacunes (unes 19), motiu pel qual s'ha decidit esperar a la setmana vinent. També ha concretat que a banda de les vacunes de Pfizer i Moderna que subministren França i Espanya Andorra té un acord per rebre la d'Oxford-AstraZeneca. De fet, hi ha el compromís que durant el primer trimestre de l'any arribin a Andorra 26.400 dosis per les que s'ha avançat ja una quantitat de 230.500 euros. El ministre ha tornat a incidir que el cribratge de la població a més de la vacuna són dos elements que permeten "aportar llum per sortir d'aquest malson".



Precisament quant al cribratge, ha tornat a defensar l'eficàcia dels autotests que el Govern està repartint de forma gratuïta i ha destacat que gràcies a aquestes proves d'antígens s'han detectat 14 positius confirmats amb una TMA. Ha tornat a incidir en les mesures per evitar la propagació de contagis i de les quals aquests tests són "una capa més" a la qual cal afegir la higiene de mans, limitar les trobades familiars a dues i no superar les tres bombolles de convivència, la ventilació i la mascareta. Precisament aquestes barreres, ha afegit, són les que estan evitant que aquest any la grip avanci amb més dificultats i en aquest sentit ha recomanat que qualsevol persona que tingui símptomes respiratoris es quedi a casa i contacti amb el seu metge referent, ja que hi ha moltes probabilitats que es tracti de Covid-19 i no de la grip o de qualsevol altra malaltia respiratòria.





Dades sanitàries

El ministre ha comentat en la roda de premsa d'aquest dilluns que en les darreres 24 hores s'han registrat 54 nous positius amb la qual cosa el total de casos registrats des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 7.875, 7.018 dels quals corresponents a la segona onada. Pel que fa als casos actius són ara com ara 474, mentre que a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 18 persones ingressades, quinze de les quals a planta (una menys que diumenge) i tres a l'UCI, dues de les quals intubades. La xifra d'altes s'eleva a 7.318 i les defuncions es mantenen estables en 83. Pel que fa a l'afectació a les aules, n'hi ha 25 amb vigilància activa, set de les quals total i 18, parcial.