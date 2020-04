Andorra i la Seu comparteixen el neguit que el desconfinament no sigui gradual als dos llocs

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha manifestat que tant la capital alt urgellenca com el Principat comparteixen el neguit pel procés de desconfinament. Considera que s'ha de seguir una estratègia coordinada per la relació i el trànsit de persones que hi ha entre tots dos territoris, no només de treballadors fronterers sinó també del gruix de persones que visiten el Principat. Segons el batlle urgellenc l'estratègia ideal seria que es produís un desconfinament gradual a banda i banda de la frontera per la influència que aquesta acció pot tenir en ambdós països. En aquest sentit, Fàbrega ha manifestat que de moment s'estan coordinant estretament i ha assegurat tenir una relació constant amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per conèixer la situació als dos llocs.

La coordinació també s'ha vist reflectida durant la roda de premsa d'aquest dimarts al matí, quan el titular de Salut ha informat que Andorra està disposada a acollir pacients positius de l'Alt Urgell i l'Arieja en cas que la pressió al sistema sanitari andorrà continués baixant com està passant en els darrers dies i, pel contrari, les dues zones frontereres amb el Principat, tant per Espanya com per França, tinguessin els seus serveis sanitaris saturats. A més, el ministre també ha confirmat haver mantingut converses, no només amb l'alcalde de la Seu, sinó també amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Alba Vergés, a qui els ha ofert la disposició dels seus recursos. De la mateixa manera, Benazet també ha agraït a les autoritats franceses el fet que hagin ofert els seus recursos en cas que Andorra ho necessités, com l'hospital de Foix.

Fàbrega ha mostrat el seu agraïment a l'oferta que Andorra ha fet des de l'inici de la crisi i ha indicat que les paraules del ministre li comporten tranquil·litat com a alcalde i com a metge. El fet que a Andorra hagi vist disminuïda la pressió del seu sistema sanitari i que tingui un gran nombre de ventiladors mecànics disponibles, suposa una bona notícia per la comarca de l'Alt Urgell, en cas de necessitat, ha manifestat Fàbrega.