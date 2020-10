Andorra continua diagnosticant un centenar de casos de Covid al dia

Aquest dimecres s’han registrat 107 casos més que dimarts, de positiu per coronavirus, i se superen els 1.300 casos actius al país, segons han explicat aquest dimecres a la tarda el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Pel què fa a la pressió hospitalària, hi ha 33 pacients a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), set dels quals ventilats mecànicament des de fa ja setmanes. “En les darreres 24 hores, afortunadament no hem de lamentar cap pèrdua”, ha dit el ministre.



Pel què fa a la situació al Cedre, hi resten 21 ingressos. Aquest dimecres hi ha hagut tres altes i és previst que se’n donin cinc més aquest dijous. Entre aquesta dinàmica, que no s’han registrat cap nou cas els darrers dies i que la majoria de pacients aniran sent donats d’alta, el Govern dona per acabat el brot. Benazet ha explicat que hi ha tres que es mantenen estables però que encara no evolucionen com per donar-los l’alta, però que la resta mica en mica anirà deixant l’àrea Covid habilitada al centre sociosanitari.