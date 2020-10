Andorra descarta el toc de queda

Andorra registra aquest dimecres 188 casos per Covid-19 més que dilluns, amb 2.954 persones infectades en aquesta segona onada i 1.278 casos actius. Augmenta la pressió hospitalària, tot i que encara amb força capacitat, amb una seixantena d’ingressos, dels quals 27 són a planta de Meritxell, vuit a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 25 a la planta d’hospitalització del Cedre. Un indicatiu que mostra la capacitat sanitària són els ventiladors per als ingressos de l'UCI que ho requereixen. Ara n’hi ha set en funcionament, d’un total de 52, i dels quals 37 són de capacitat elevada i la resta per a ventilació no invasiva.



La taxa de reproducció del virus en set dies (Ro7) està aquest dimecres a 1,1, és a dir, que cada persona infectada transmet el virus a una altra persona. Una rebaixa considerable si es té en compte que fa uns dies estava a 1,9 i que, segons el ministre de Salut, es deu a “una resposta clara a les mesures restrictives que hem pres”. Per flexibilitzar la normativa, el Govern calcula que la taxa hauria de situar-se al voltant del 0,6. Per això, Martínez Benazet recomana a la població “limitar” els viatges.



Preguntats per l’aplicació en països de l’entorn del toc de queda i si el Govern té la mesura sobre la taula, el cap de Govern, Xavier Espot, ha respost que “no l’hem plantejat mai. Tenim sobre la taula altres mesures però creiem que no les haurem d’aplicar perquè veiem que la taxa de reproducció està baixant”. Per a Espot, “les mesures de restricció s’han d’adaptar a la realitat de cada país. Tots els que vivim aquí creiem que a partir de les 20 hores hi ha molta tranquil·litat, per tant creiem que aquesta mesura no tindria massa impacte en el cas d’Andorra, amb independència que es pugui aplicar en un futur”.



De la seva banda, Martínez Benazet ha insistit en limitar els desplaçaments, i ha demanat a les famílies que evitin sortir del país. “Vivim en un entorn agradable, jo recomano fer una vida poc social”.