Andorra, destinació ideal pel 2021

La multinacional de mitjans de comunicació 'Bloomberg' ha publicat un recull de les 24 destinacions recomanades per viatjar a escala mundial el 2021, entre les quals s'inclou Andorra. La xarxa de corresponsals de la companyia ha destacat viatges a tots els continents, fixant-se com a propòsit reconstruir comunitats, redescobrir les arts i la cultura locals, restaurar el medi ambient, rebrotar el regne animal o reinventar-se de manera intencionada.

Cada destinació, a més, inclou informació sobre la capacitat de resistència davant de la Covid-19 -incloses les càrregues virals actuals-, el nivell de restriccions imposades i una puntuació global que indica el bon funcionament d'un país quan lluita contra una pandèmia. En la publicació també s'inclouen els preus mensuals dels hotels de cada territori, amb la voluntat d'ajudar a l'usuari final a cercar bons valors.

En el cas andorrà, Bloomberg defineix el Principat com un mosaic de muntanyes acompanyat per un fascinant entorn natural. Destaquen la petita dimensió del territori, que permet als visitants poder nodrir-se del paisatge a peu. "És com un camí de Santiago pels amants de la natura", exposen. A més, posen en relleu els quilòmetres disponibles per a la pràctica del senderisme i les tradicionals bordes: "Estacions de pastor centenàries que s'han reinventat com a xalets elegants", les defineixen. També posen l'accent en la gastronomia local.

La resta de destinacions corresponen a localitats de Costa Rica, Austràlia, l'Equador, Les Maldives, o el Senegal.