Andorra diagnostica 76 positius de Covid per dia

Fa tres dies que la mitjana de persones diagnosticades de Covid-19 a Andorra se situa en 76. De fet, entre diumenge i aquest dilluns hi ha hagut 54 nous contagis. “Si calculéssim la incidència, amb 76 infectats, estaríem cap al miler, això és una bona xifra, si es té en compte que no han augmentat els casos per dia”, ha dit el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



El Govern ha actualitzat novament aquest dilluns la incidència del coronavirus al Principat. Segons ha explicat el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, durant les darreres 24 hores s’han detectat 54 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals ja s’eleva fins als 5.437, i la taxa de reproducció del virus ha pujat “discretament” fins a 1.



Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 27 pacients ingressats, 19 a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 7 d’ells sota ventilació mecànica. Al centre sociosanitari del Cedre continuen sent 4 els casos actius. Quant a la població escolar, Martínez Benazet ha indicat que actualment hi ha 31 aules sota vigilància activa, de les quals 8 estan confinades totalment.