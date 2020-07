Andorra dobla els contagis en 24 hores

De tres a sis, en 24 hores. El Principat ha vist com passava de ser un país lliure de coronavirus a tenir sis persones contagiades aquest principi de setmana. El nombre d'afectats s'ha doblat com a resultat de les proves fetes als membres de la cadena de contactes dels primers infectats, les tres persones que treballen a la construcció. Dels tres nous contagis, dos són del mateix entorn laboral que els primers, i un altre d'un entorn diferent.

Tal com han informat aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, s'ha decidit confinar durant una setmana 55 persones de l'entorn laboral i familiar dels afectats i a començar-los a fer les proves per detectar si tenen o no el virus. Un cop conegudes les noves infeccions, una d'elles hospitalitzada, ara, una altra enquesta epidemiològica activarà un nou cordó de seguretat per actualitzar els contactes dels nous infectats.



A quest dimarts, a les 18.30h és previst que comparegui el portaveu de l'Executiu, Èric Jover, per actualitzar la informació i donar-ne més detalls.