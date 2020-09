Andorra emblanquinada

La primera nevada de la tardor ha començat aquest dijous al vespre i és previst que duri fins dissabte al migdia. Si dijous afectava la cara nord del país, aquest divendres ha nevat de manera intermitent però durant tot el dia tant al nord com a l'oest del país, per sobre dels 1.300 metres. És previst que la precipitació s'aturi aquest dissabte al migdia, i que arribi a deixar gruixos d'entre 25 i 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres. La nevada no afecta, de moment, la mobilitat, i Protecció Civil alerta pel vent, que bufarà amb força aquest divendres al vespre.





#avís_groc👉atenció al vent que bufarà amb força a partir del vespre: assegureu objectes dels balcons i retireu els elements que puguin caure. https://t.co/2lSL6eJKQc — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) September 25, 2020

La nevada s'intensificarà a mesura que vagi acabant el dia.

⤵️De moment la nevada ❄️és feble, però de cara a a tarda s’intensificarà sobretot a l’extrem nord per sobre de 1500 m. i el vent també guanyarà protagonisme a tot #Andorra @grandvalira @OrdinoArcalis @BombersAndorra @palarinsal



El #vent pot ser violent la propera tarda i nit pic.twitter.com/WlmXJtdOJQ — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) September 25, 2020

Les ventades duraran fins aquest dissabte.

La #neu ❄️serà protagonista sobretot al nord d’ #Andorra i per sobre de 1500 metres, però el fenomen que durarà més i afectarà tot el país fins demà dissabte al vespre serà el #vent de nord-oest que s’intensificarà a partir d’aquesta tarda @pcandorra @BombersAndorra



⤵️ #avís_groc pic.twitter.com/XbKRpC1z2r — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) September 25, 2020

Des de Vallnord, Arinsal, aquest divendres a les 17h.