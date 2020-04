Andorra encarrega 150.000 tests d’anticossos del coronavirus

El Daily Mail, un dels diaris més llegits del Regne Unit, ha informat en la seva darrera edició que el Principat d’Andorra, “un microestat dels Pirineus, té previst examinar tota la població en qüestió de dues setmanes”. La capçalera, en la seva edició digital, destaca que “la diminuta Andorra ha encarregat suficients proves d’anticossos per examinar tot la població fins a dues vegades”.



El diari relata que “amb una població de 77.000 persones ha fet una comanda de 150.000 tests de coronavirus a Corea del Sud” i afegeix que es tracta de proves “absolutament fiables que arribaran a través d’Espanya en les pròximes dues setmanes”.



Tal com s’ha informat per part de les autoritats sanitàries, l’objectiu és poder fer l’analítica oportuna a tots els ciutadans del país per identificar si han desenvolupat la immunitat a la Covid-19 i, a partir d’aquí, permetre la mobilitat a aquelles persones no vulnerables al virus que alhora no en siguin potencials transmissors.