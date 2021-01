Andorra esdevé l'únic país de l'entorn que permet dur el CAT a la matrícula del vehicle

Afegir un adhesiu amb la senyera a les plaques de matriculació dels vehicles francesos, com passa a l'estat espanyol, també està prohibit a l'estat veí del nord, després que la Cort de Cassació hagi donat la raó a un fabricant de matrícules que denunciava la comercialització d'aquest tipus d'adhesius. Segons informa Ràdio Arrels, a França, com a Catalunya, es prohibeix afegir aquests adhesius a la matrícula, tot i que sí es poden enganxar al costat. En cas d'infracció comesa a França, les multes poden anar dels 135 als 750 euros.



A Andorra, aquest tipus d'acció no està regulada, amb la qual cosa no hi ha normativa que especifiqui la prohibició de dur un adhesiu a la matrícula del vehicle. Fa tres anys es va donar un succés que va generar polèmica al Principat, quan la policia andorrana va obligar a treure l'adhesiu CAT de la matrícula espanyola del cotxe d'una periodista catalana resident al país. Des del cos d'ordre van negar que es tractés d'una actuació rutinària perquè, com s'ha apuntat, no hi ha legislació al respecte, de manera que circular per territori andorrà amb un adhesiu a la matrícula seria en tot cas alegal. Segons la normativa andorrana per als vehicles del país, resta prohibit portar un altre distintiu nacional que no sigui l'andorrà, així com també inscripcions a l'entorn immediat de les plaques de matrícula.

