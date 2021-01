Andorra esquiva el debat europeu d’endurir les restriccions

Mentre Europa incrementa les polítiques restrictives per mirar de frenar les transmissions del SARS-CoV-2 i evitar el col·lapse hospitalari, i quan ara el debat que divideix la UE és entre els estats que són partidaris de tancar fronteres i els que prefereixen mantenir uns mínims ingressos relacionats amb el turisme, les autoritats andorranes insisteixen que la voluntat és "mantenir les activitats econòmiques obertes que hi ha actualment". És a dir, que no hi ha ara mateix al Principat la premissa de modificar les restriccions actuals. Passades amb escreix les 48 hores que l'executiu es va donar a principi de setmana per veure si la pressió hospitalària augmentava exponencialment, i vist que l'increment ha estat lleuger i que encara hi ha força marge de capacitat a l'hospital, no és previst l'anunci de cap enduriment de les mesures que contribueixin a frenar els contagis.

La majoria de països europeus "estan augmentant molt les restriccions i alguns estan confinant com durant la primera onada", però aquí al país, explicava aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, "seguirem sent molt actius amb el diagnòstic i el rastreig", que són dues de les eines principals amb les que ha mirat de combatre la pandèmia l'executiu andorrà des de l'inici de l'emergència sanitària.

L'ocupació actual a l'UCI és d'11 llits, quan l'espai està dimensionat per acollir 22 persones i es pot ampliar per arribar fins a les 38. Aquest és l'argument que fa pensar al Govern que pot seguir amb les mesures actuals, després que aquesta setmana apuntalés el darrer decret de mesures amb una definició més curosa d'allò que s'entén per grups de convivència i amb l'anunci de l'increment de les inspeccions en l'àmbit de la restauració i altres activitats econòmiques. Benazet entén que amb les mesures actuals, "de moment, no caldrà restringir les activitats", ni aquesta setmana ni la vinent.

Per últim, i com a part de l'estratègia de diagnòstic i rastreig, en relació amb els tests d'antígens, l'executiu ha recordat que fins al 29 de gener estarà disponible la seva recollida als diferents comuns. A més, el ministre ha recordat que després de regular-ne el preu de venda, cada vegada l'adquisició serà més assequible i, a més, ha anunciat que "el Govern estudia fer una compra important a uns preus reduïts per poder-los lliurar a les farmàcies".