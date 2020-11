Andorra exigirà TMA negativa als turistes que vinguin de països amb risc alt de contagi

De cara a l’hivern, el Govern ha decidit que els turistes que vinguin a passar al país més de quatre nits hauran d’aportar, 48 hores abans de la seva arribada, un certificat de TMA o PCR negativa. Aquest criteri s’aplicarà entre aquells visitants que vinguin de “països on les xifres de control de la pandèmia indiquin que poden constituir un risc” de contagi. Així, se seguirà el mapa de la Unió Europea que marca la situació a cada estat en base a la taxa de reproducció i incidència de la malaltia durant els 14 darrers dies, així com la pressió sobre el sistema sanitari.



A més, Andorra afegirà el criteri de la capacitat diagnòstica i es tindrà en compte si aquesta és superior a 5.000 proves per cada 100.000 habitants, ja que si és així el risc que aquestes persones estiguin malaltes “és més baix”, ha puntualitzat el titular de Salut. En aquest sentit, ha comentat que es troben en aquesta situació a hores d’ara Luxemburg, Dinamarca i Islàndia. A més a més, quedaran exempts d’aportar aquest certificat les persones que vinguin de França, Portugal i Espanya, països amb els quals Andorra té convenis sanitaris.

Personal format a escoles i pistes d'esquí

L’executiu treballa, alhora, en la definició de l’operativa per al cribratge del 40% de la població setmanalment que es vol fer durant l’hivern. Així, Martínez Benazet ha avançat que, a banda dels ‘stop labs’, es formarà personal als centres escolars i a les estacions d’esquí, així com també en altres institucions que s’han ofert, perquè puguin dur a terme les proves diagnòstiques. També ha manifestat que en un principi es faran servir tests d’antigen ràpids que funcionen amb una mostra nasofarínega i que la voluntat és acabar passant als tests ràpids en saliva. De fet, ha afegit que la propera setmana se’n rebran unes mostres i que se’n testarà l’eficàcia.



A l’últim, Martínez Benazet també s’ha referit al treball conjunt del Govern amb el sector dels bars per trobar “solucions imaginatives” que es puguin anar aplicant a mesura que la situació sanitària ho permeti i perquè puguin reprendre l'activitat. En aquest sentit, ha incidit que cal que la taxes de reproducció i incidència siguin més baixes que en l’actualitat i ha comentat que en allò que es treballarà serà en trobar un model que limiti les relacions socials en aquests establiments per evitar els contagis.