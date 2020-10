Andorra, pendent de les mesures antiCovid de la Generalitat i de Brussel·les

Andorra segueix capejant els efectes que la Covid genera en l’economia amb una activitat turística que, de moment, no es veu massa afectada. De fet, aquest dimarts acabaven de sortir del país els 23.000 vehicles que han creuat la frontera del riu Runer, una xifra que gairebé supera els arribats l’any passat. Però, en el que queda de tardor i a l’espera de la temporada d’hivern, aquesta dinàmica podria canviar a partir d'aquesta setmana.



Fa tres dies que els dirigents catalans, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera de Salut Alba Vergés o el secretari general de departament, Marc Ramentol, compareixen a diferents mitjans de comunicació per advertir que aquesta setmana aprovaran noves mesures restrictives per mirar de frenar un risc de rebrot disparat els darrers dies, a 338 aquest dimarts, quan el llindar de risc molt alt és a 200. Catalunya es troba, segons Ramentol, “a l’inici de la segona onada” i la manera de frenar-la serà reduint la mobilitat.



El missatge català, però, té un punt contradictori, perquè mentre d’una banda entenen que la manera de frenar els contagis és reduir els desplaçaments, de l’altra asseguren que descarten els confinaments perimetrals. Així doncs, les expectatives són altes al Principat per veure quin tipus de mesures aproven aquesta setmana, que entrarien en vigor divendres i que podrien anar en la línia ja avançada per Andorra, de tancament de bars i de reducció del nombre de persones en trobades familiars i d’amics. Caldrà veure si les fins ara recomanacions d'evitar desplaçaments es tradueixen en prohibicions.



Catalunya ha vist com en 24 hores registrava més d’un miler de casos nous confirmats, catorze defuncions i una quarantena d’ingressos hospitalaris, sis dels quals a l'UCI (n’hi ha 172 en total). De moment només són recomanacions de no moure’s de casa, ni per anar a treballar ni per estudiar. Però com aquí, si augmentés la pressió hospitalària s’adoptarien mesures més restrictives, com el confinament.

Alerta a Tolosa

Dels 101 departaments de França, 74 es troben ja en una situació de vulnerabilitat elevada per la ràpida circulació del coronavirus. L’empitjorament de la situació sanitària ha fet que a partir d’aquest dimarts Montpeller i Tolosa passin a estar incloses en les zones d’alerta màxima, una categoria que implica noves restriccions, com el tancament total dels bars. Se sumen a altres vuit ciutats que ja estan sotmeses a majors controls, com París, Marsella o Lió.

Europa també pren mesures

Els rebrots han disparat les xifres de contagis a Europa, que ja suma més de 7 milions d’infeccions. Entre els estats que comencen a adoptar mesures més restrictives, sense arribar a confinar, hi ha la República Txeca, on el govern ha decretat el tancament immediat de tots els col·legis, bars i restaurants fins al 3 de novembre.



A Brussel·les, que ha superat Madrid en nous casos de coronavirus en relació amb la població, és una de les ciutats europees on comencen a sonar més veus que apunten a un nou confinament.

Mapa de colors a la UE

Els ministres i secretaris d'estat de la Unió han pactat finalment aquest dimarts la tasca d'elaborar setmanalment un mapa europeu de regions de risc davant l'augment de contagis del coronavirus, amb un codi de colors comú. El que no han pogut acordar, però, és l'aplicació pràctica d'aquest semàfor: les mesures de control o restriccions que es poden aplicar en funció de cada color. La Unió Europea no té competències en aquest àmbit i, al cap i a la fi, cada estat pot fer el que vulgui amb la gestió de les seves fronteres en un context de pandèmia, com ja va passar en la primera onada.



L'únic que ha pogut pactar el Consell aquest dimarts és que no es pot restringir la circulació a les persones que viatgen des de zones verdes. Tampoc es podrà impedir l'entrada d'un viatger d'un altre estat membre, només se li pot exigir quarantena o test abans o després d'arribar, però en cap cas es fixen els dies de quarantena en funció del color de la regió d'origen o de destí.



Així doncs, davant la segona onada de coronavirus, cada estat pot continuar aplicant o no restriccions en funció dels seus criteris en un territori europeu on el color predominant ja és el vermell i el verd no s'observa en gairebé cap regió.