Andorra formarà estudiants perquè gestionin ciutats intel·ligents

Govern ha acordat la creació d'una taula de treball que ha de servir per modular un bàtxelor d'especialització en planificació i gestió de ciutats intel·ligents. El ministre portaveu, Eric Jover, ha assenyalat aquest dimecres que aquesta titulació ha de formar professionals en l'aplicació de mètodes i instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial, explorant les eines que ofereixen les noves tecnologies i la revolució digital, aplicant principis de ciutats sostenibles, inclusives i resilients.



Per tal de crear aquest bàtxelor, tal com s'estipula en la llei de l'ensenyament superior, les universitats i institucions interessades han de presentar un projecte de títol i, posteriorment, el ministeri s'encarrega de demanar la creació d'una taula de treball que l'analitzi i comuniqui al Govern els resultats. Un cop l'executiu doni el vistiplau, els centres educatius poden elaborar els plans d'estudi.



Segons s'ha acordat al consell de ministres, la composició de la taula estarà presidida per representants del ministeri d'Educació, i comptarà també amb membres de la universitat promotora de la titulació, la Universitat de Carlemany, de l'UdA, del ministeri d'Ordenament Territorial, del Col·legi oficial d'enginyers i d'arquitectes i de l'agència de qualitat d'ensenyament superior d'Andorra.



Exàmens oficials de segona ensenyança per a candidats lliures

També en matèria educativa, l'executiu ha decidit fer pública la convocatòria d'exàmens oficials de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures per al pròxim mes d'octubre. Les proves es faran al Centre de Formació d'Aixovall i se seguiran tots els protocols sanitaris corresponents. Els candidats que obtinguin una nota mitjana igual o superior al cinc sobre deu, disposaran d'aquest títol de segona ensenyança.



Les notes es faran públiques el 20 d'octubre, a partir de les 12 hores, tant a la web oficial d'educació com al tauler d'anuncis del ministeri. Els candidats que vulguin accedir a l'examen hauran de fer la inscripció entre el 10 i el 18 de setembre al Servei de Tràmits.