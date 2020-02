Andorra inicia els passos per ser Territori de la biosfera

L'afirmació "Andorra s'ha de reinventar" està en boca de dirigents polítics i empresarials que constaten que Andorra ha de potenciar nous atractius turístics per fer front a l'impacte que tenen, per exemple, les noves tecnologies (per al comerç) o la crisi econòmica. És per aquest motiu i aprofitant les noves polítiques mediambientals que està portant a terme l'executiu de Xavier Espot, amb la implantació dels Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'agenda 2030 de l'ONU, que el Govern vol iniciar els tràmits per aspirar a ser "el primer país" Territori de la biosfera, segons ha indicat el ministre Jordi Gallardo.

Aquesta proposta en cap cas, segons Gallardo, "no ha d'obstaculitzar el projecte que ja té engegat el comú d' Ordino, tot el contrari és molt positiu". I és que el comú d'Ordino fa aproximadament dos anys que està treballant en una candidatura de la parròquia per ser Reserva de la biosfera. Actualment la proposta ordinenca està en el tram final i serà al juny quan el comitè avaluador decidirà si acceptar la proposta de la corporació que encapçala Josep Àngel Mortés. En aquest sentit, el ministre Gallardo també ha expressat el desig que Ordino "aconsegueixi la certificació, ja que serà positiu per la candidatura nacional".

Andorra segueix estudiant la possibilitat de fer la proposta. En l'actualitat al món hi ha al voltant d'unes set-centes zones Reserva de la biosfera, amb un total de 124 països però cap és un país sencer. Per aquest motiu, el Govern ha contactat amb Joan Huguet perquè efectués un informe de les possibilitats que tindria el Principat de ser una candidatura amb opcions d'aconseguir la certificació. Huguet va ser un dels artífexs que Menorca aconseguís la certificació de la Unesco i és "un gran coneixedor de les característiques de la candidatura que hauria de presentar Andorra, per aspirar a ser el primer país del món amb aquesta certificació", segon ha explicat Jordi Gallardo.

L'executiu reconeix que, malgrat ser una proposta que està en estat embrionari, "hi ha molta feina a fer". El Govern calcula que durant el primer trimestre del 2020, Huguet haurà confeccionat l'informe que els indiqui si Andorra pot ser una ferma candidata a ser Territori de la biosfera o no.