Andorra lamenta 72 defuncions, 9 de les quals els darrers cinc dies

Andorra ha registrat durant el cap de setmana 287 casos per SARS-CoV-2 més que divendres, a més de cent positius per dia. Són gairebé 3.500 casos diagnosticats a la segona onada, del quals hi ha 1.297 actius. Pel què fa a les defuncions, se’n lamenten 72, tres més respecte divendres i 19 registrades durant la segona onada, “tot i que cal desgranar qui ha mort de manera primària per la Covid, i qui no”, ha puntualitzat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Al SAAS hi ha 41 pacients hospitalitzats, nou d’ells provinents del Cedre. A l’hospital també hi ha vuit persones ingressades a l'UCI, set de les quals amb ventilació mecànica.



Pel què fa al Cedre, hi ha 24 pacients a l’àrea habilitada per ingressos per Covid. “La seva evolució és correcta i es preveuen altes al llarg d’aquesta setmana”, ha dit el ministre, per tranquil·litzar els ànims de familiars i amics dels pacients, que van haver de patir de prop l’elevada taxa de letalitat del centre sociosanitari durant la primera onada de la pandèmia.



La taxa de reproducció és d’1,01. “Crec que veurem com aquesta Ro va baixant si tothom segueix la seva responsabilitat professional”, ha dit Benazet, per insistir en el missatge que si se segueixen les pautes dictades per l’executiu, aquesta taxa anirà disminuint i permetrà la reobertura de bars i restaurants en un futur proper.



El dirigent ha explicat que el SAAS està incorporant professionals per anar incrementant treballadors en diverses especialitats, però tot i així els obliga a fer hores extres. “Ens tocarà durant mesos lluitar molt i treballar més. Agraeixo l’esforç. A l’àrea de Cures Intensives es manté la pressió amb una discreta tendència a la baixa. Si segueix així es podria reobrir alguna altra activitat quirúrgica”, ha vaticinat.