"Andorra ha marcat una fita en la reunió de ministres de medi ambient perquè portàvem onze anys sense fer-la i el que ha passat avui demostra la nostra fortalesa perquè hem aconseguit consensos per assolir nous reptes com l'agenda mediambiental iberoamericana". D'aquesta manera es referia la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, a la celebració a Andorra, en el marc dels actes preparatoris per a la Cimera de caps d'Estat i de govern, de la X Conferència iberoamericana de ministres de Medi Ambient, una cita que feia més d'una dècada que no se celebrava. En el marc de la trobada telemàtica dels diferents ministres iberoamericans s'ha tancat una "declaració molt ambiciosa", tal com l'ha qualificat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que també ha subratllat el fet que "feia onze anys que l'estratègia mediambiental no estava sobre la taula d'una Cimera Iberoamericana".

Grynspan ha subratllat el fet que els 22 països que conformen la Conferència Iberoamericana hagin actuat de manera coordinada en una qüestió que considera fonamental com és la mediambiental. "No hi ha dubte que un dels pilars fonamentals de l'agenda 2030 és el mediambiental, i Andorra li ha donat un marc i un full de ruta a la nostra aposta per la sostenibilitat, de manera que s'enforteix la cooperació i la coordinació", ha volgut fer notar la secretària general iberoamericana.

Calvó ha destacat el fet que s'hagi tancat un document final en el qual s'ha treball molt intensament per "assolir el màxim consens" i ha emfasitzat el fet que s'hagin introduït dos reptes "que són majors i urgents com són la pèrdua de biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic". A més, ha remarcat que aquesta declaració posa èmfasi en organismes ja existents, com per exemple la Xarxa Iberoamericana d'Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC) o la Conferència de Directors Iberoamericans de l'Aigua (CODIA), amb la voluntat d'incrementar la cooperació i les sinergies entre ells.

La titular de Medi Ambient també ha manifestat que Andorra sempre ha estat un país "capdavanter" pel que fa a les qüestions mediambientals i ha subratllat que és "important que una regió tan gran com la iberoamericana parli amb una única veu de cara als organismes internacionals". També ha volgut incidir en el fet que justament en un context com l'actual de pandèmia que estem vivint "s'ha posat en evidència l'estreta relació entre crisi sanitària i crisi ambiental", amb la qual cosa, ha afegit, pren encara més força la conferència celebrada i la declaració final. A més, ha manifestat que la voluntat és "el màxim consens perquè aquests elements mediambientals els retrobem a les properes cimeres iberoamericanes".

"Ara tenim un instrument d'acció col·lectiva molt potent en el camp mediambiental per a tots els països de la regió iberoamericana. Andorra ha aconseguit el consens entre tots els països perquè s'aprovi la declaració. És una fita molt important, hi haurà un abans i un després en l'acció iberoamericana en el camp ambiental", ha conclòs Grynspan.