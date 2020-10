Andorra, un oasi entre tocs de queda

Si vius a Andorra i et ve de gust, aquest vespre pots anar a sopar a un restaurant, fins a la mitjanit. O veure una pel·lícula a la darrera sessió. O passejar el gos a qualsevol hora del dia. O sortir a córrer. Tot plegat, sense haver de donar explicacions als agents que ho requereixin (sempre i quan es compleixin la resta de preceptes decretats, com dur la mascareta o fumar mantenint la distància de seguretat). Sense haver de guardar el tiquet del cinema o del teatre en cas que la projecció o l’obra acabi tocades les 22h. I sense haver d’omplir documents que justifiquin el trencament del toc de queda.



Si ets a Catalunya, des d'aquest diumenge ningú pot circular pels carrers entre les 22h i les 6h. El toc de queda, sense precedents, té excepcions, com ara anar a treballar o tornar a casa després de sortir de la feina, així com qualsevol urgència sanitària o haver d'atendre persones grans o amb algun trastorn que tinguin una emergència en horari nocturn. També es pot sortir a treure els animals de companyia de 4 a 6 del matí, sempre que sigui a prop de casa i es pugui demostrar que no s'ha pogut sortir abans per motius justificats, com estar treballant. Els establiments oberts al públic han de tancar la porta a les 21h, amb l'excepció dels esdeveniments culturals, que poden seguir fins a les 22h. A partir d'aquesta hora cal marxar cap a casa i s'ha de conservar el tiquet (físic o digital) per demostrar que s'ha assistit a un acte cultural si un agent ho requereix. Els establiments de restauració, en canvi, han de seguir com fins ara, sense poder atendre els clients a l'interior, però ara, a més, han de tancar a les 21h. Amb tot, els repartiments a domicili es poden fer fins a les 22h. Aquesta nova restricció se suma a les que ja hi havia vigents, com la limitació de reunir-se amb un màxim de sis persones.



Més restrictiu encara és el toc de queda que el govern francès aplica als 21 Departaments que tenen l’índex de contagi alt –més de 250/100.000 hab.- com és el cas dels més propers al Principat. Allà, el tancament de l'activitat econòmica és abans de les 21h, i bars i restaurants abaixen persianes a les 18h.



Mentre a França i a Espanya proliferen els tocs de queda –en algunes comunitats espanyoles també s’ha aprovat el confinament perimetral i Catalunya debat sobre confinar els caps de setmana-, a les Valls andorranes encara s’hi respira certa llibertat de moviment. Una altra cosa és que la gent l’aprofiti, doncs es compleix una mena de toc de queda natural que fa que a partir de les 21h, com passa a molts indrets francesos, costi veure algú caminant pel carrer. Això sí, la llibertat per anar sopar, al teatre, al cinema o simplement per passejar, la té garantida. I alguns, de ben segur que ho fan. Així consta cada setmana a l’informe de detencions que difon la policia, on sempre hi apareixen una desena d’arrestos per donar positiu després de ser aturats de matinada en controls d’alcoholèmia. Són els de la llibertat de moviment mal entesa.