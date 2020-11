Andorra ofereix actualment més llocs treball que fa un any

La xifra de persones inscrites al Servei d’Ocupació està experimentant un lleuger repunt darrerament. Així, l’octubre es va tancar amb 888 persones a l’atur, una dada que suposa 78 persones més que al setembre. I si es tinguessin en compte les dades a data d’avui el volum de persones que no tenen feina encara és més elevada i arriba a les 944. El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha manifestat que aquest increment pot ser atribuïble a dos fets, l’estacionalitat habitual a l’economia andorrana que marca la tardor com una temporada baixa, però també ha assenyalat “evidentment, les dificultats en la mobilitat internacional i les mesures restrictives” que Andorra ha aplicat.

El ministre ha incidit en el fet que malgrat l’increment encara s’està lluny de les xifres màximes històriques que es van donar el mes de maig, quan el volum de persones sense feina va arribar a les 1.761. I pel que fa al màxim diari, ha subratllat que va ser de 1.873 persones, per tant, lluny de les 944 que hi ha a 18 de novembre.

Per contra, la xifra de llocs de treball oferts ha estat al mes d’octubre de 1.083, una xifra que és, fins i tot, més elevada que els 1.058 que hi havia el mateix mes de l’any passat. I la xifra encara és més elevada si es tenen en compte les dades d’avui: s’ofereixen 1.129 llocs de treball, una xifra que, a més, anirà evolucionant amb la temporada d’hivern, ha puntualitzat Jover.

Pel que fa a les prestacions per desocupació involuntària, cal destacar que la xifra al mes d’octubre era de 149 persones que la percebien (un 19,6% menys respecte al mes anterior), 63 de les quals dins el programa per ajudar persones que s’havien quedat sense feina a causa de la Covid-19. En aquest sentit, el ministre portaveu també ha subratllat que la xifra màxima de persones que percebien una prestació per desocupació es va assolir el mes de juny, amb 522 persones. La quantitat econòmica destinada a aquesta prestació específica durant el mes d’octubre ascendeix a 45.104,92 euros.

Precisament per capacitar les persones que es troben inscrites al Servei d’Ocupació aquest mes de novembre duen a terme, en col·laboració amb el ministeri de Turisme, una formació associada a la millora de competències per a l’atenció al client, tant des de la vessant comunicativa com de coneixement del producte turístic. Aquesta formació, ha explicat el ministre, es farà en dues tongades a finals d’aquest mes de novembre.

I en relació a les mesures de flexibilització laboral, Jover ha donat dades també dels sectors més afectats per les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les reduccions de jornades laborals (RJL). Són el comerç, amb un 27% dels treballadors en STCT; serveis (19%), hotels (18%) o indústria (12%). I els sectors amb més reduccions aplicades són el comerç (30%), els hotels (22%), serveis (17%) i agències de viatges (10%).