Andorra, el petit país on la Covid-19 té més incidència

L’observatori de la universitat John Hopkins, on diàriament s’actualitzen i es comptabilitzen dades a nivell mundial sobre l’evolució i impacte de la Covid-19 en 189 països i regions, destaca que Andorra, San Marino i Malta encapçalen les xifres relatives a la taxa d’índex per cada 100.000 habitants. En aquest sentit, segons les dades recollides en aquest observatori, amb data 22 d’octubre Andorra registra 4.932,38 casos per cada 100.000 habitants. Aquest indicador se situa a San Marino en 2.280,63 casos per cada 100.000 habitants, i a Malta en 1.163,43. Tanquen la llista Liechtenstein, amb una taxa molt inferior que se situa en 739,44, i Mònaco, amb 695,65.



Pel que fa al nombre de morts, Andorra en comptabilitza 66, Malta 49 i San Marino 42. A Mònaco s’han registrat 2 defuncions i a Liechtenstein, 1.

Des de l’inici de la pandèmia, l’observatori de la universitat nord-americana reflecteix en la seva última actualització que al Principat s’han identificat 3.811 casos, mentre que a Malta n’hi ha hagut 5.026. A destacar l’estat del Vaticà, amb 27 casos comptabilitzats i cap defunció.

La diferència d’incidència entre els diversos petits estats, segons fonts sanitàries i científiques consultades per l’ Ara, pot variar en funció de la manera de comptabilitzar els casos en cada país, així com la mobilitat de persones amb territoris veïns, entre altres factors.