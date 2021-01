Andorra ja està pitjor que en el pic de la segona onada de novembre

No fa ni dues setmanes del final de les festes nadalenques i Andorra, que pràcticament no ha rebut turisme durant els darrers mesos, aquest dimarts ja està en pitjor situació que en el pic de la segona onada de novembre passat. Fruit, entre d'altres fonts de contagi, de l'augment de les interaccions socials durant Nadal i Reis, els positius diaris detectats s'han duplicat, han passat de la trentena a la seixantena, i això s'ha traduït en una pressió sanitària que s'ha disparat durant els darrers sis dies, amb la contribució dels brots que afecten tant l'Hospital com, sobretot, el del centre geriàtric de Sant Vicenç d'Enclar. Segons dades facilitades aquest dilluns pel Govern, actualment hi ha un pacient més (11) que en el màxim que hi va haver al novembre (10) a la Unitat de Cures Intensives i s'ha igualat el nombre d'ingressats (8) que necessiten de respiració mecànica. Preocupa la velocitat amb què està augmentant la pressió hospitalària, doncs en 24 hores, entre diumenge i dilluns s'ha incrementat en dos casos, els ingressats que requereixen de ventilació mecànica. Les autoritats es donen un marge d'unes 36 hores, fins al Consell de Ministres previst per dimecres, per decidir si han d'emprendre mesures més restrictives que frenin l'escalada.



Si continua la dinàmica actual, amb una pressió hospitalària creixent, fins i tot es podria arribar a superar la pitjor situació de crisi de la primera onada provocada pel Sars Cov-2 la passada primavera, que es va traduir en 19 pacients ingressats a la UCI, dels quals 17 van requerir de ventilació mecànica. D'aquí que, segons ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari celebrat aquest dilluns, l'executiu es dona de marge fins dimecres per saber “si cal aprofundir amb mesures addicionals”, perquè les dades sanitàries “són preocupants”. Així, segons l'evolució d'aquest dimarts i dimecres, “no descartem anar molt més enllà si és necessari”.



Durant els darrers tres dies han mort quatre persones. A l’hospital hi ha 37 ingressos, 26 dels quals a planta. En les darreres hores s’han donat 62 nous positius. A la planta d'ingressos per Covid habilitada a el Cedre hi ha 17 persones, cinc de les quals provenen de Salita, deu de Sant Vicenç d’Enclar, una de l’Albó i una Urgències de l’hospital, que requereix cures geriàtriques. El ministre Martínez Benazet ha comentat que 51 dels 54 residents i 32 dels 60 treballadors de Sant Vicenç d’Enclar tenen Covid; dotze de Salita i sis treballadors, i sis de l’Albó juntament amb dos professionals.



La radiografia de la situació actual i la dinàmica d'aquests darrers dies fan preveure un horitzó que apunta a enfosquit però que, no obstant, també conté una xifra per a l'esperança. És l'1,02 referit a la taxa de reproducció del virus que, per primer cop des que van acabar les festes, i després d'haver tingut un pic superior a l'1,5, és a punt de rebaixar el llindar que separa l'expansió de l'epidèmia de la seva contracció.