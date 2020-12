Andorra, a punt per entrar a la fase 2 de risc de contagi

Continua la “discreta” tendència a la baixa de casos per dia. Entre aquest dimarts i dimecres s'han detectat 35 nous casos positius per Covid-19. Això fa que en els darrers tres dies la mitjana de registres se situï en 37,3, i en els darrers cinc dies, en 41,4. “A poc a poc es va afeblint el nombre de diagnòstics", ha observat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha explicat que entre aquests diagnòstics, de mitjana, hi ha menys d'una vintena de persones majors de 50 anys, una xifra que permetria el país accedir a la segona fase de risc de contagi elaborada pel Govern. Passar de l'actual fase, la tercera, a la segona, permetria relaxar algunes de les mesures restrictives decretades i que afecten, sobretot, a la restauració i al comerç.

Un altre indicador que fa preveure, si continua la tendència a la baixa, en l'entrada a la nova fase, és la pressió hospitalària. Aquest dimecres es registren 19 pacients hospitalitzats, 17 dels quals a planta i dos a l'UCI, un dels quals amb ventilació. “Estem en el moment de menys pressió”, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



També la velocitat de contagi (R0) es manté les darreres setmanes, amb l'excepció d'un repunt breu, per sota d'1. Era de 0,86 el dilluns i aquest dimecres és de 0,89. “La tendència és molt bona”, ha observat Benazet, qui ha afegit que “estem en un nivell de risc que comença a avançar de forma clara cap al nivell 2”.

I què suposaria entrar en aquesta nova fase? Doncs el dirigent no ho ha concretat. “Si seguim amb aquesta tendència a la baixa estem molt a prop de flexibilitzar algunes mesures”, ha insistit Benazet, qui ha augurat que comportarà una “obertura més gran dels establiments”, però no ha concretat si afectarien també a les aules o als parcs infantils. Sí que ha avançat que en qualsevol cas: “Serem molt prudents fins al Nadal”.



D'altra banda, aquest dimecres el Govern ha modificat el reglament de tests d'antígens per poder-los efectuar en persones no residents. Es podran realitzar a visitants a farmàcies, centres de salut i laboratoris.