Andorra reforça la vigilància a la duana i als carrers

Sis agents de duana han estat nomenats com a funcionaris en període de proves després d'haver superat la formació prèvia. Així ho ha aprovat aquest dimecres el consell de ministres. El període de formació es va iniciar el 12 d'octubre passat i s'ha allargat unes 448 hores. La instrucció va consistir en els coneixements i aplicacions de les lleis, els reglaments, els mòduls específics i normes internes de funcionament del Cos de Duana, sota la tutoria del comandament del mateix cos.

Així doncs, vist que les avaluacions als sis agents durant el període de formació són favorables, la secretaria d'Estat de Funció Pública, a proposta del Comitè Tècnic de selecció, ha proposat a l'executiu el nomenament com a funcionaris en període de prova.

Aquests agents estan adscrits al departament de Tributs i Fronteres del ministeri de Finances. La data d'inici del període de prova és a comptar de l'endemà de l'acord del Govern i s'allargarà durant dotze mesos per a cinc agents que han accedit per edicte extern, i durant sis mesos per a l'agent que ho va fer per concurs de mobilitat.

Una dotzena d'agents nous de la policia

D'altra banda, durant la reunió de ministres també s'ha acordat el nomenament en període de formació de nou agents del Cos de Policia, relatiu a la convocatòria que es va anunciar el 19 de febrer del 2020. Entrant al detall, un total de dotze persones han superat el procés de selecció al qual es van presentar 55 candidats.

Per consegüent, les nou primeres persones han assolit una plaça d'agent de policia en període de formació, mentre que els tres restants han quedat en reserva de plaça. Aquest nomenament serà efectiu a partir del pròxim 18 de gener, ja que és la data prevista d'inici del període de formació.

Referent a les reserves de plaça, cal precisar que en el decurs del procés de selecció hi ha hagut tres places vacants en el lloc de treball d'agent de policia, ja que els seus titulars han estat baixa per canvi de departament o excedència sense reserva de plaça. Amb la finalitat d'aconseguir que el cos disposi del personal suficient per assegurar un bon funcionament d'acord amb l'eficàcia i eficiència, s'ha considerat necessari cobrir les tres places vacants amb els tres candidats de reserva de plaça.