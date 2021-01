Andorra supera la barrera dels 9.000 contagis

En les darreres 24 hores s'han detectat 137 nous positius de Covid-19, i fan augmentar la xifra de casos totals a 9.083, 8.226 corresponents a la segona onada. Actualment els casos actius se situen en 838, amb 8.154 persones que ja han superat la malaltia.

Des de la darrera actualització de les dades sanitàries proporcionades pel Govern, no s'ha registrat cap defunció vinculada al coronavirus després que dissabte la xifra pugés fins a les 91 víctimes.

A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 27 persones ateses per la malaltia (cinc més que ahir), 18 de les quals continuen ingressades a planta i hi ha 9 pacients a la Unitat de Cures Intensives (dos més que ahir), on 6 d'elles es troben sota ventilació mecànica (una més que ahir). Quant a la planta Covid-19 del Cedre, hi ha 20 pacients ingressats (un més), dels quals 7 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d'Enclar i un de la residència l'Albó i un d'Urgències de l'hospital.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 30 aules estan sota vigilància activa –4 total i 26 parcial– i 20 en vigilància passiva.