Andorra tanca els bars

El Govern ha realitzat 113 inspeccions des de l’inici de les mesures antiCovid adoptades, de les quals 57, més de la meitat, han comportat l’obertura d’un procés per possibles infraccions. El ministre portaveu Eric Jover ha enviat un missatge nítid al sector: “Acabarem sancionant aquelles activitats econòmiques de bars i restaurants que no compleixen les mesures adoptades. Serem ferms i encara que sigui un procés lent, acabarem sancionant”, ha insistit.

Pel què fa al nou paquet de mesures antiCovid, aquesta mateixa matinada ja tindrà efectes el darrer decret aprovat aquest dimecres pel consell de ministres, i que duraran fins el dia 18 d’octubre.

El Govern ha decidit tancar els bars, i només es mantindran els que tinguin serveis de menjar per emportar. Amb relació als restaurants, només podran obrir entre les 12 i les 16 hores i entre les 19 hores i la mitjanit i serà obligatori dur a terme un registre individual dels clients per part dels propietaris. Així mateix, la limitació de cinc persones per taula continua vigent. Precisament, segons Martínez Benazet, és en els bars on s'està registrant un major increment de casos, ja que en moltes ocasions no es respecta la distància social ni l'obligatorietat de dur la mascareta.



En aquest sentit, des de l'executiu s'ha posat en relleu que de les 113 darreres inspeccions realitzades als establiments de restauració, el 50% han conclòs amb sancions relacionades amb el no compliment de les mesures de seguretat. En total ja són 450 les inspeccions que han provocat que s'iniciï un procediment sancionador, de les quals el 67% estan relacionades amb la mascareta. A més, Martínez Benazet ha informat que també s'han detectat 27 infraccions relacionades amb persones que no estaven complint els confinaments per ser casos positius o contactes. Els infractors s'enfronten a multes que poden oscil·lar entre els 300 i els 1.000 euros. Malgrat que el procés sancionador és lent, el ministre portaveu, Eric Jover, ha assenyalat que des del Govern "seguirem amb aquestes accions i quan detectem una possible infracció s'iniciarà el procediment administratiu i s'acabarà sancionant".

En comerços també s’endureixen les mesures anteriorment adoptades i s’incrementa la distància de seguretat obligatòria i, per tant, l’aforament, a un client per cada quatre metres quadrats. L 'aforament dels locals es limita a una persona cada quatre metres quadrats i als gimnasos s'anul·len les activitats dirigides a excepció de les que comptin amb protocols específics i s'obliga al port de la mascareta mentre es practiqui qualsevol activitat individual. Quant als actes culturals i esportius tornen a veure reduït l'aforament, que passarà a ser del 30% i només es podran celebrar aquells esdeveniments que tinguin protocols específics. En matèria esportiva, se suspenen les competicions nacionals, així com els partits de competicions internacionals excepte aquelles que puguin ser autoritzats, i als entrenaments només hi podrà haver quatre persones juntes en un espai interior i podran ser fins a vuit en espais exteriors.