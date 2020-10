Andorra, tercer país d’Europa amb la taxa de letalitat per Covid més baixa

La pressió sobre el sistema sanitari no s’ha modificat pràcticament des del dimarts passat. El nombre de casos s’està estabilitzant i la taxa de reproducció (Ro) del virus està baixant. Així, el divendres passat l'Ro estava a 1,9 (cada positiu és capaç d’infectar gairebé dues persones). S’han estabilitzat els casos/dia des de fa una setmana, i l'Ro acumulada els darrers set dies és d’1,4. “Això és una molt bona notícia i significa que hem de seguir amb les mesures de seguretat per mirar de seguir baixant la corba de contagis”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



El dirigent ha explicat que aquests índex de contagis es deuen, en part, a la gran quantitat de proves que es fan. “Estem fent 7.000 proves per setmana, i això comporta uns resultats”, ha dit Benazet, per explicar seguidament un nou indicador. La taxa de letalitat, que registra quantes persones diagnosticades moren per cada 100 habitants. Des de l’inici de la pandèmia, Andorra té una taxa de letalitat d’1,9, i durant la segona onada, és de 0,2.



Benazet ha comparat el percentatge andorrà amb el d’altres països de l’entorn, com Suècia, on és d’un 6,9. O França, 4,22 i Espanya 3,42. Només dos països europeus, Àustria i Noruega, tenen una taxa de letalitat inferior a la d’Andorra, ha enumerat el ministre, que ha tret pit pel funcionament del sistema sanitari.