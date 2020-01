La nova campanya d''Andorra territori ciclista' interpel·larà als conductors amb conductes de risc

L'àrea de Mobilitat ja treballa en l'elaboració de la nova campanya d''Andorra territori ciclista', que s'iniciarà el pròxim 20 d'abril amb l'objectiu d'afavorir la convivència a les vies entre els conductors i aquelles persones que fan ús de la bicicleta. Enguany, i tal com ha explicat el cap d'àrea, Jaume Bonell, en declaracions a l'ANA, els missatges es vertebraran en tres eixos, com són l' alcohol, la conducció i la velocitat. Missatges que es dirigiran a "una part de la població que entenem que necessita un reforç pedagògic", buscant que "siguin conscients dels perills que comporta circular amb una velocitat anormalment alta o la ingesta d'alcohol". De la mateixa manera, la intenció de la campanya és interpel·lar a aquells que duen a terme "conductes al volant que ens posen en perill a nosaltres i als altres".

La informació s’estructurarà en diferents càpsules audiovisuals que s’emetran a través dels mitjans de comunicació, el cinema i les xarxes socials, que s’acompanyaran d’una campanya d’ impacte visual, a l’estil de la difosa en el marc de la campanya ‘Missió: zero accidents’ feta conjuntament amb l’Automòbil Club d’Andorra. Enguany el to pujarà més, sent “la primera campanya potent de seguretat viària que s’hagi fet a Andorra”, ha incidit Bonell. En aquest sentit, el cap d’àrea ha assegurat que des de Mobilitat busquen aconseguir el mateix impacte que altres campanyes fetes per la Gendarmeria francesa o la Direcció General de Trànsit espanyola.

La primera campanya d’‘Andorra territori ciclista’ va presentar-se el 14 d’abril de l’any passat centrant-se en la convivència entre ciclistes i conductors. L’acció va difondre 100 missatges a través dels panells distribuïts per la xarxa viària i més de 150 publicacions a les xarxes socials, que van acumular uns 2,3 milions de visualitzacions.

Analitzar els accidents

Amb l'objectiu de reduir els accidents amb víctimes mortals a zero i entendre la casuística que els envolta, els comuns de les set parròquies i la policia estan treballant des de l'any passat en l'elaboració d'una base de dades que agrupi tota la informació al respecte. "Quan ja tinguem un volum de dades important", explica Bonell, "començarem a analitzar els diferents accidents i si hi ha coincidència". Així, si hi ha un tram determinat on s'ha produït més d'un sinistre "s'examinarà quin ha estat el desencadenant". En cas que sigui atribuïble a les administracions públiques, el resultat de l'estudi es traslladarà tant als comuns com al mateix Govern.