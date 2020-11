Andorra torna a patir una taxa de contagi superior a 1

El Govern ha reportat aquest divendres a la tarda 76 nous casos per Covid-19 respecte a dijous, amb la qual cosa sumen 824 casos actius al país. Aquest augment de casos registrats en els darrers dies també s'ha traduït en un increment de pacients ingressats a planta de l'hospital, n'hi ha 29. On ha baixat la pressió és a la Unitat de Cures Intensives on hi nou persones ingressades, tres de les quals requereixen de ventilació automàtica. Aquest augment de casos també ha repercutit en la taxa de reproducció del virus, que s'ha situat, després de moltes setmanes per sota d'1, concretament en 1,1.

En una assimilació amb un incendi, el provocat pel coronavirus, la mala notícia és que aquest foc ara mateix està en expansió, perquè cada infectat és capaç de contagiar més d'una persona, però segons el ministre de Salut, la bona notícia seria que es tracta d'un incendi controlat, perquè té la traçabilitat “perfectament marcada”. Martínez Benazet ha explicat que l'alça de contagis correspon a uns brots a diverses entitats, però a diferencia de fa unes setmanes estan perfectament traçats. N'hi ha un en un centre comercial, amb 28 casos que han afectat els treballadors. Dos brots, amb 18 i 10 casos en dues entitats esportives, i un altre en un grup d'adolescents.

Per aquest motiu, Martínez Benazet ha fet una crida a la responsabilitat, especialment dirigida als joves, perquè no incrementin el nombre de contagis i ajudin a controlar la taxa de reproducció. De fet, d'aquest R0 dependrà en bona part que Andorra es pugui integrar a l'Alt Urgell i recuperi part de la mobilitat abans de les festes de Nadal. Segons el Govern, en edat superior a 50 anys, els positius són de 17 per dia, per tant, majoritàriament aquests brots estan constituïts per joves.



Una conseqüència negativa d'aquest increment comportarà probablement una pròrroga d'una setmana, el proper dilluns, de les mesures restrictives adoptades per l'executiu. Perquè segons Benazet, el fet que l'R0 es calculi a set dies vista i que el pic de contagis hagi estat en els tres darrers fa preveure que durant el cap de setmana continuï aquesta tendència a l'alça, i que dilluns la taxa de reproducció sigui una mica superior a l'anunciada aquest divendres. Per tant, tot i que encara no està decidit, el més probable és que en comptes de flexibilitzar les mesures, el Govern les acabi prorrogant.