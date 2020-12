L'assimilació comarcal d'Andorra i l'Alt Urgell es farà efectiva dilluns

El govern de la Generalitat ha ratificat aquest divendres que, a partir de dilluns, l'Alt Urgell i Andorra queden assimilats com si fossin una sola comarca. El vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó, han comparegut per anunciar les noves mesures restrictives, donada la tendència a l'alça d'expansió del SARS-CoV-2, que tindran vigència des d'aquest dilluns, 21 de desembre, i fins l'11 de gener.



“ Andorra i l'Alt Urgell queden integrats en una sola comarca, per tant es permetrà la mateixa mobilitat en aquests territoris que es permet a Catalunya”, ha anunciat Budó. Això suposa que fins l'11 de gener la mobilitat queda restringida a l'àmbit comarcal. Però amb alguna excepció, i és que per motius familiars o per desplaçaments de la mateixa bombolla de convivència sí que es permetrà sortir del perímetre comarcal. És a dir, que Andorra podrà rebre turisme, tot i que aquest turisme es reserva als nuclis de convivència.



Pel què fa a les trobades entre familiars i amics seran de sis persones, excepte els dies 24, 25 i 26 de desembre i el 6 de gener, que s'ampliarà a deu persones i dues bombolles de convivència.