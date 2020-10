Andorra, amb un ull al Congrés espanyol

Andorra serà sovint nombrada, en boca dels diputats i diputades espanyols, i dels compareixents que convingui la comissió d’investigació sobre l’anomenat cas Kitchen, a la qual ha donat llum verda aquest dimecres la cambra baixa de l’Estat veí. I és que en el sumari d’aquest procés, que investiga diversos càrrecs de l’excúpula del Partit Popular, hi apareix sovint el Principat.



Sense anar més lluny, aquest mateix dimecres, i segons ha avançat l’emissora Rac1 a partir del sumari del cas, l’excomissari de la Policia Nacional espanyola, José Manuel Villarejo, assegura que hi ha informació relacionada amb l’expresident català, Jordi Pujol, i la seva família, que no ha estat prou investigada per la justícia per no perjudicar el rei emèrit, Joan Carles I. De fet, l’excomissari hauria fet referència a “diverses informacions, algunes relacionades amb Andorra, que s’amaguen perquè podrien ser compromeses” per al pare de Felip VI.



Així, paral·lelament a la via judicial i amb un major focus mediàtic, el Congrés mirarà de posar llums i taquígrafs sobre aquest cas, de presumpte espionatge del PP al seu extresorer, Luis Bárcenas, amb fons reservats. Una àmplia majoria de la cambra ha donat llum verda aquest dijous a la creació de la comissió, perquè investigui aquesta suposada xarxa parapolicial per amagar proves als jutges, que té prevista una durada de tres mesos. Caldrà esperar per veure quins compareixents són citats al Congrés per sotmetre's a les qüestions dels representants dels grups parlamentaris. I és probable que citin algunes personalitats vinculades amb Andorra. De moment, però, aquest dijous, el líder popular, Pablo Casado, ha evitat trepitjar l'hemicicle durant un debat en què la majoria de la investidura ha carregat durament contra el cap de l'oposició.