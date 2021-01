Andorra rebrà 2.000 vacunes aquesta setmana procedents d'Espanya

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dilluns que Andorra rebrà aquesta setmana 2.000 dosis de la vacuna de Pfizer procedents d'Espanya. Malgrat que a hores d'ara la partida reservada pel Principat és a Madrid i encara no se sap el dia exacte d'arribada, el titular de Salut ha especificat que es rebran dues safates de 1.000 unitats cadascuna, fet que permetrà vaccinar pràcticament la totalitat dels professionals del SAAS i també dels centres sociosanitaris, així com els seus residents, sempre que no presentin una immunitat prèvia i acceptin sotmetre's a la prova.



En un primer moment es començaran a subministrar dosis al Cedre, malgrat que la idea és fer-ho de manera simultània amb la resta de centres sociosanitaris. Martínez Benazet ha assenyalat que l'operativa de vacunació dissenyada entre el ministeri de Salut i el SAAS ja és "a punt", i el retard en l'arribada de dosis ha permès que Andorra en pugui disposar d'una major quantitat que si s'haguessin respectat els terminis inicials.



D'altra banda, el ministre s'ha felicitat per l'ajuda que ha suposat durant aquests dies l'aplicació dels tests d'autoconsum per part dels ciutadans, "que ens han ajudat al fet que el repunt de casos no sigui de la intensitat que podria haver estat". Precisament, Martínez Benazet ha informat que gràcies a aquests tests s'han detectat 66 casos positius. "Tenim aquesta eina que ens està funcionant i demanem a la població que n'adquireixi i n'utilitzi", ha dit, recordant que els tests només són "una capa més de seguretat" que cal incorporar en les pròximes celebracions pel dia de Reis o reunions de qualsevol altra tipologia.



A banda, tal com han informat diversos comuns, a partir d'aquest dilluns s'està iniciant la tercera fase de repartiment de tests d'antígens. Fins al moment, s'han repartit al voltant de 70.000. Benazet ha explicat que és cada corporació l'encarregada de dissenyar l'operativa pertinent i ha recordat que, de cara als mesos vinents, l'estratègia que emprarà el país serà la d'anar vacunant a la ciutadania a l'hora que s'anirà augmentant la capacitat de cribratge amb aquestes proves. Des de Salut es preveu que a l'estiu ja hi hagi al voltant del 60% de la població vacunada.

57 casos nous

Quant a les dades sanitàries, el titular de Salut ha destacat que en les darreres 24 hores s'han registrat 57 casos nous, amb la qual cosa el total des de l'inici de la pandèmia és de 8.249, 7.392 dels quals corresponents a la segona onada. Els casos actius es mantenen per sobre dels 600, concretament són 617, i a l'hospital hi ha 23 persones, dues menys que diumenge. 19 es troben a planta i quatre a l'UCI, una de les quals amb ventilació mecànica. Pel que fa a la planta Covid-19 del Cedre, actualment hi ha nou persones ingressades (les mateixes que diumenge).



En aquest sentit, el ministre ha incidit que cap d'elles està greu i que fins i tot n'hi ha alguna d'asimptomàtica i ha volgut incidir en què en aquesta àrea reben "una atenció de molta qualitat" que, de fet, ha aconseguit que les xifres de letalitat siguin inferiors a les que s'han registrat a altres països. "Són comparables als millors llocs d'Europa", ha reivindicat el ministre, recordant també que aquests pacients estan totalment aïllats de la resta de residents del Cedre i que tampoc no es comparteix personal.



El ministre ha destacat que malgrat el repunt dels casos que s'està donant en els darrers dies (una mitjana de 44 els últims tres i de 53,2 en els últims cinc) sembla que no s'està vivint una escalada com la que es va viure a l'octubre en què la taxa de reproducció es va enfilar fins a 1,9 (actualment és d'1,2). En aquest sentit, ha reconegut que ell temia que l'increment "pogués ser superior" al que s'està donant.



Malgrat això, ha manifestat que estan "preocupats i atents" a les dades que es puguin anar donant i ha afegit que cal estar " alerta" perquè no es torni a donar situacions com la de l'octubre. De fet, ha augurat que s'estan encarant dos o tres mesos encara molt durs, però que passat aquest temps es pot pensar que es podrà fer vida normal, "les activitats estaran obertes" i fins i tot ha augurat que a l'estiu es pugui rebre turisme. Mentrestant, continua fent una crida a complir les mesures i fer-se tests d'antígens abans de trobades amb persones amb les quals no es convisqui.