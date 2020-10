El 60% d'Andorra la Vella, il·luminat amb llums sostenibles

El comú d’Andorra la Vella va iniciar fa uns anys la substitució de l’enllumenat de bombeta tradicional pel sistema led. Actualment el 60% de la parròquia ja està il·luminada amb fanals que fan servir aquesta tecnologia, amb la qual es busca un menor impacte mediambiental al mateix temps que s’estalvia energia i costos.

Precisament aquesta mateixa setmana ha sortit publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) amb l’adjudicació de diferents treballs per a la substitució de l’enllumenat tradicional per llums led. L’import del concurs ascendeix a 73.000 euros, una quantitat que servirà per canviar les bombetes dels carrers Terra Vella, Esteve Dolsa i la plaça Guillemó, ja que l’estructura dels fanals es manté. Les empreses adjudicatàries han estat Novelec i Cairó, que disposaran d’un termini d’entre quatre i cinc setmanes per fer la substitució.

Tal com s’ha esmentat, actualment ja es cobreix el 60% de l'enllumenat de la parròquia amb aquest sistema més sostenible. Les zones de la parròquia on s’han fet actuacions importants per renovar l’enllumenat són les avingudes Meritxell, Príncep Benlloch i Salou; el passeig del riu; la zona de Prada Ramon; l’avinguda Doctor Mitjavila i el carrer Prat de la Creu.