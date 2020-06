Andorra podrà rebre visitants espanyols a partir d'aquest diumenge

Durant la sessió de control celebrada aquest dijous la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha confirmat que els ciutadans espanyols ja podran viatjar a Andorra a partir d'aquest diumenge 21 de juny, quan a l'estat veí del sud s'aixequi l'estat d'alarma. De la mateixa manera, els andorrans i residents ja es podran moure per tot el territori espanyol després que ja des d'aquest dijous sigui possible viatjar per tot Catalunya. "Gairebé estem en una situació de normalitat" des del punt de vista de la mobilitat, ha subratllat Ubach, afegint que aquesta arribada de visitants ha de ser "clau" per a la reactivació de l'economia.