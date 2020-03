Andorrans, fronterers i mercaderies, sense problemes per entrar o sortir del país

Després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat les mesures que prendrà l'estat veí un cop declarat l'estat d'alarma pel coronavirus, el ministre portaveu, Eric Jover, ha declarat aquest dissabte que les decisions preses no implicaran cap mena de tancament de fronteres. Així, segons ha detallat el ministre, les mesures d'Espanya no afectaran la mobilitat dels fronterers que treballen al Principat; tampoc hi haurà afectacions en la repatriació dels residents andorrans que estiguin estudiant en territori espanyol; no es veuran afectats els desplaçaments sanitaris (es continuaran desenvolupant amb normalitat els serveis per als veïns de l'Alt Urgell); també podran transitar entre països aquelles persones que hagin de viatjar per força major, i no hi haurà cap mena d'afectació pel que fa al transport de mercaderies. Això no implica, però, que els ciutadans hagin de deixar de fer "un ús responsable dels moments de compra".

Jover ha aprofitat la roda de premsa per assegurar que l'executiu és conscient de diversos comportaments incívics per part de la ciutadania, ja que durant la jornada d'aquest dissabte diverses persones han celebrat dinars en parcs o berenadors que prèviament havien estat clausurats. "Hem anat endurint les mesures legals i no ens agradaria haver de fer més passos", ha alertat, tot manifestant que si en les pròximes hores "no s'imposa el rigor i la corresponsabilitat, el Govern es plantejarà anar un pas més enllà". Un d'ells podria ser començar a imposar restriccions de mobilitat interna.

De la mateixa manera, també ha fet referència als comerços que tenen permís per obrir durant aquests dies. En aquest sentit, ha matisat que són els propietaris qui han de vetllar per l'acompliment de les mesures preventives anunciades per l'executiu, que passen pel control de l'aforament en un 30% i garantir una deguda distància entre les persones. Tanmateix, ha posat en relleu que els propietaris dels comerços no podran aprofitar aquest període per fer promocions de productes que no siguin de primera necessitat i també ha demanat que no hi hagi una especulació dels preus, ja que davant de "qualsevol increment de cost no justificat", s'obriran les inspeccions de comerç convenients. Precisament per evitar aquest fet, durant els pròxims dies s'incrementarà la presència d'inspectors de treball "per verificar que les condicions del decret s'estan respectant".

A banda, pel que fa als dubtes presentats pels autònoms, el titular de Finances ha recordat que amb la llei òmnibus que s'està treballant "un dels elements que inclou és referent a les cotitzacions". En aquest sentit, i entenent que la situació provocada pel coronavirus "pot afectar el rendiment de la seva activitat econòmica", els autònoms podran revisar a la baixa la seva cotització a la CASS i, 'a posteriori', "es farà la regulació corresponent".

Per últim, el ministre portaveu ha informat que, durant les seves primeres 24 hores en funcionament, el número d'atenció telefònica 188 ja ha atès 664 trucades, entre les quals destaca les queixes per comerços oberts o la irresponsabilitat d'alguns ciutadans.

Actualització dels casos

Per la seva banda, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reconegut que els resultats que estan pendents que arribin des d'Espanya per determinar els negatius o positius per Covid-19 s'estan endarrerint a conseqüència del col·lapse que té l'Estat veí. A hores d'ara, hi ha 26 pacients sota sospita (11 més que aquest matí), dels quals 9 estan a l'hospital i la resta es mantenen aïllats a casa. Al llarg d'aquest dissabte el Govern espanyol ha comunicat a l'andorrà el cas d'un turista espanyol que el passat 10 de març va estar esquiant al Pas de la Casa. L'home va haver de ser traslladat a Barcelona després de patir un infart i, un cop allà, els professionals van detectar que era portador de Covid-19. En aquests moments, per tant, s'està efectuant el corresponent estudi de contactes però bàsicament estarien afectades les persones que el van acompanyar, i que ja van sortir del país, i el personal sanitari que el va atendre.

Dels 11 casos augmentats respecte d'aquest matí, Martínez Benazet ha detallat que es tracta d'un resident que havia estat a Madrid, un altre que va venir de Corea fa dotze dies i una família de residents (composta per cinc persones) que han presentat símptomes i que fa pocs dies van tenir contacte amb un cas positiu a França. A més a més, Salut té controlades unes 90 persones que han tingut contacte amb casos sospitosos, dels quals nou d'ells són alumnes a càrrec de la professora de l'escola andorrana de batxillerat de la Margineda que va donar positiu.

Per últim, el titular de Salut ha anunciat que Andorra hauria de rebre al llarg de les pròximes dues setmanes uns 'kits' que ajudaran a la detecció del Covid-19, malgrat que no seran efectius al 100%. Seran d'aplicació immediata en quant arribin i l'equipament tècnic necessari per obtenir uns diagnòstics fiables arribarà a finals de març.