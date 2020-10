Angoixa a l’AMPA per l’afectació que pot tenir la Covid als menjadors escolars

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola andorrana ha enviat una carta a les famílies en la qual expliquen les dificultats derivades del compliment dels protocols antiCovid establerts als centres i, en concret, als menjadors. En cas de confinament d’una persona a la cuina contractaran personal extern mitjançant una empresa de treball temporal. I redistribuiran els recursos i es faran canvis del lloc de treball en cas si així ho requereix la situació.

El problema, apunten, vindrà en cas de confinament de tot el personal de cuina. Donada aquesta situació contractarien una empresa externa de càtering i reforçarien el serveu amb personal de l’AMPA “que conegui el funcionament de l’escola i de la cuina per poder fer la distribució del menjar i la neteja dels estris”.

A la carta expliquen que “hi ha moltes dificultats per trobar personal. Tant les hores de treball, que generalment són poques, com les exigències de formació –perquè com a mínim s’ha de disposar del curs de manipulador-, com el necessari coneixement de les eines d’hostaleria són elements que dificulten aquesta gestió”. Pel què fa a la contractació d’empreses de càtering, també lamenten que estan contactant amb les que els ha facilitat Govern “però són molt poques les que poden fer un servei per a tants alumnes”.



Així, des de l’entitat resten a l’expectativa de veure com evoluciona la pandèmia i quina incidència té tant als centres escolars com als menjadors dels mateixos. En qualsevol cas, acaben, “en cas de prendre mesures excepcionals caldrà valorar quina opció és la més escaient”.