Muflons a la carretera dels Vilars a plena tarda

El confinament de les persones a casa seva i la reducció de la vida per la crisi sanitària de la Covid-19, tant social com laboral al carrer, està deixant imatges ben curioses com les de dofins als canals de Venècia o els senglars per la Diagonal de Barcelona. Que els carrers estiguin buits sense activitat està provocant que animals salvatges s'acostin més del normal als pobles i recuperin terreny. A les xarxes està corrent imatges de muflons a prop de nuclis urbans d'Andorra com a la carretera dels Vilars d'Escaldes-Engordany, on s'han vist al voltant de les 16.30 hores d'aquest dilluns. En una situació normal es podrien veure a la nit, tal com mostra el vídeo, però no a mitja tarda.