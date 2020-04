El Col·legi de Psicòlegs llença una guia per gestionar l'angoixa i l'ansietat

El Col·legi de Psicòlegs indica que gran part de les trucades que han rebut des de l'inici del confinament a través de l'ajuda psicològica que van oferir a tota la població han estat relacionades amb l'ansietat i amb les dificultats per afrontar l' angoixa degut a la crisi sanitària. A través d'un comunicat, els psicòlegs expliquen que és normal sentir-se trist, estressat, confús, amb por o fins i tot enfadat. Per aquest motiu han elaborat una guia on s'inclouen pautes i recomanacions perquè la població disposi d'eines per rebaixar aquests moments d'angoixa.

En total, han rebut més de 180 trucades de persones que han requerit acompanyament psicològic. Des del col·legi volen recordar que el servei també va adreçat al voluntariat, als cossos especials, al personal sanitari i a tots aquells que segueixen treballant aquests dies al ser considerats serveis essencials.