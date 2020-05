Apapma denuncia la desprotecció dels animals davant les condicions atmosfèriques

L'Associació protectora d'animals, plantes i medi ambient (Apapma) ha emès un comunicat on denuncia que mentre la població es manté ben aïllada i protegida davant la intempèrie, molts animals de renda, i fins i tot domèstics, es troben en "condicions deplorables" davant la fenomenologia atmosfèrica (neu, pluja i vent). L'associació denuncia que aquests fets "resulten ser un costum que es va assentant progressivament al país" i reclamen a les autoritats competents que apliquin "de forma rigorosa" els mecanismes de protecció als animals que pateixen greus mancances per al seu benestar.

Apapma recorda que la llei de tinença i protecció d'animals estipula la prohibició de mantenir-los en "instal·lacions indegudes" des del punt de vista higiènic i sanitari; també prohibeix tenir els animals durant la major part del dia en jardins, terrasses, patis o balcons sense que disposin d'un indret accessible on protegir-se de la intempèrie, i remarca la il·legalitat de mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar el moviment necessari per a ells.

Així mateix, quant als nuclis zoològics pels animals domèstics i salvatges, el text estableix una sèrie de condicions d'higiene i de benestar bàsiques que, si no es compleixen, s'acredita al departament d'Agricultura per comissar els animals sempre que hi hagi indicis de desnutrició o si es troben en instal·lacions inadequades. Tanmateix, no està prohibit que un nucli zoològic s'instal·li en una zona rústica, és a dir, a la muntanya. Així doncs, l'associació denuncia que moltes persones s'instal·len en aquests indrets allunyats del públic per "evitar que es facin manifestes les greus infraccions que es cometen amb els animals que lamentablement hi viuen".

Són moltes les persones que fan arribar a Apapma fotografies de l'estat en què es troben molts animals. Entre d'altres, l'associació assegura que es mostren gossos tancats en gàbies on tenen el moviment molt limitat i és allà mateix on han de descansar i fer les seves necessitats. A més, en lloc de parets tenen reixes i, aquest fet provoca que els animals es puguin aïllar del fred, la pluja o el vent. Pel que fa als animals de renda, s'ha constatat que no compten amb cap mena de protecció meteorològica i tampoc amb menjar ni aigua. Denuncien també l'aglutinació de tota mena d'animals en unes instal·lacions "mig trencades, podrides i amb el terra ple de fang".

Amb tot, Apapma demana posar fi a la situació d'aquests animals que es troben en aquestes condicions a la muntanya; incrementar el nombre d'inspectors del departament d'Agricultura per tenir controlades aquestes situacions; atorgar més competències als comuns perquè puguin inspeccionar els nuclis zoològics que es trobin dins de les seves demarcacions parroquials i, sobretot, establir unes taules de treball per tractar tots els temes que afecten la protecció animal del Principat.