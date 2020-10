Apapma difón un vídeo amb isards al pic de Carroi

L'oposició a la construcció del telefèric del pic de Carroi que pretén el comú d'Andorra la Vella cada vegada és més activa. L'entitat ecologista Apapma ha penjat a les seves xarxes socials un vídeo en què es poden veure un grup d'isards fent vida en aquest ecosistema. El vídeo hi afegeix una música impactant i alguns eslògans com ara "Alça la mirada", mentre es veu un exemplar d'isard mirant cap al cel, "Això és Carroi", quan es pot apreciar el grup d'animals i la vista des del cim i, per últim, es pregunta "Ho deixarem perdre?".