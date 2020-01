Apapma mostra la seva oposició al giny del pic de Carroi

Des que el projecte del giny al pic de Carroi ha tornat a estar sobre la taula, arran de l'aposta clara que s'ha fet des de la majoria comunal d'Andorra la Vella, han estat diverses les veus que s'hi han pronunciat en contra. Així, s'ha creat una plataforma que ha recollit més de 2.000 signatures que ja han fet arribar a la cònsol major, Conxita Marsol, tal com ella mateixa ha reconegut. I aquest diumenge ha estat l'Associació protectora d'animals, plantes i medi ambient ( Apapma) qui ha mostrat el seu rebuig a aquest projecte. D'aquesta manera, recorden que ja es van oposar, en el seu moment, a la construcció d'aquest giny i que ara tornen a palesar la seva oposició ja que consideren que malmet el medi ambient.

Des d'Apapma recorden que ja sota el mandat de Rosa Ferrer, quan des de l'empresa Doppelmayr es va posar sobre la taula construir aquest giny, ells s'hi van mostrar en contra per una sèrie de motius que detallen en un escrit. Així, posaven en relleu la inestabilitat del terreny, ja que es tracta d'una tartera, i afegien que no hi havia "estudis geològics reals del terreny", motiu pel qual, afegeixen, sospiten que es tractava d'un "globus sonda" per avaluar l'oposició a "aquesta faraònica obra". Recorden que la proposta era que l'estació de sortida estigués a la Borda Mateu i que l'arribada fos al costat de l'antena del pic de Carroi, intentant, incideixen, "no molestar gaire el gall de bosc", una espècie protegida que tal com manifesten des d'Apapma té una zona de reproducció en aquest punt. A més, des de l'empresa, destaquen des de l'associació protectora del medi ambient, es comentava que aquest recorregut planificat era el que menys afectaria els vols d'helicòpters a la vall central.

"Com aleshores, continuem oposats a la construcció d'aquesta i de qualsevol obra que malmeti encara més l'únic recurs natural que tenim: el nostre medi ambient, la nostra natura", destaquen des d'Apapma, des d'on incideixen en la manca d'una llei d'impacte ambiental "d'estàndards europeus".

L'associació creu que el que ha de fer el país és conservar i potenciar el seu atractiu natural en lloc de construir infraestructures amb l'objectiu d'atreure visitants.