Aportació mútua entre Andorra i l'organització de la francofonia

“Andorra és un dels membres més actius; la francofonia és important per Andorra però Andorra és encara més important per a la francofonia”. Amb aquestes paraules ha exemplificat la secretària general de l’Organització Internacional de la Francofonia ( OIF), Louise Mushikiwabo, l’aportació del Principat a aquest organisme. Ho ha fet en el marc d’una visita oficial en què s’ha refermat la col·laboració que hi pot haver entre l’OIF i Andorra en diferents aspectes com la participació ciutadana, l’ educació o el desenvolupament sostenible.

Així, el cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat “l’ interès mutu” entre l’organització de la francofonia i Andorra i ha recordat els vincles “històrics, institucionals i lingüístics”. També ha subratllat que “molts dels eixos de treball” d’aquest organisme són compartits per Andorra i ha posat com a exemple la igualtat de gènere, la participació ciutadana, la innovació, el desenvolupament sostenible o l’educació de qualitat. En aquest sentit, i més concretament, ha manifestat que hi ha la voluntat que Andorra es pugui beneficiar de les eines que facilita l’OIF per millorar les competències lingüístiques en francès del personal de l’administració, ja que s’ha constatat que el nivell de coneixement del francès no té el “nivell d’excel·lència” que es voldria. A la inversa, l’OIF ha mostrat un gran interès pels projectes de participació ciutadana que Andorra ha posat en marxa i que es vol que pugui compartir amb la resta de països integrants d’aquest organisme. I un altre eix de col·laboració serà l’aportació de 40.000 euros que Andorra farà al fons que l’OIF ha creat per a l’ajuda a dones i nenes que s’han vist afectades per la crisi generada per la Covid-19.

Mushikiwabo ha manifestat que “no hi ha estats petits” dins l’OIF i ha subratllat l’ aportació “molt important” del Principat a l’organització. Així, ha subratllat que el país hi és molt present i que això es materialitzarà, per exemple, en diverses activitats relacionades amb el desenvolupament sostenible. Ha emfasitzat també que l’aportació que Andorra fa al fons solidari és molt important ja que “sobre el terreny 40.000 euros no és poc”. Així, ha detallat que aquest fons compta amb tres milions d’euros i que ara, un cop rebudes les diferents propostes, s’avaluaran per poder impulsar les ajudes a projectes precisos i que poden anar en moltes direccions com per exemple formació, innovació o el petit comerç.

Tant la secretària general de l’OIF com el cap de Govern han incidit en la importància que els organismes internacionals tenen per als estats i, en aquest sentit, la necessitat que això es materialitzi en projectes concrets. Així, Mushikiwabo ha destacat el canvi en la governança que es vol aplicar a l’OIF després de 50 anys de vida de l’organisme, de tal manera que pugui estar més “al costat dels ciutadans” i Espot ha incidit, al seu torn, en què malgrat sovint es poden veure aquests organismes com una “entelèquia” cal tenir present “el valor afegit” que Andorra aporta a aquests ens i a la inversa.

Durant la seva primera visita oficial al país des que va prendre possessió del càrrec, Mushikiwabo ha mantingut una trobada amb el cap de Govern i amb els ministres d’Educació i Ensenyament Superior i Afers Socials, Habitatge i Joventut, a més del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. A la tarda té previst visitar l’espai Actua, per conèixer de primera mà els projectes d’innovació en què es treballa al país.