L’afició per les activitats a l’aire lliure va en augment. Cada dia són més les persones que gaudeixen de l’entorn en els centenars de camins, senders, vies i espais naturals que conformen la geografia andorrana. La massificació de la muntanya comença a ser un maldecap, especialment pel que fa a la gestió de l’accés responsable a la natura.

Entre les actituds més alarmants hi ha la manca de preparació de molts excursionistes. En entorns com la ruta del ferro, a la parròquia d’Ordino, és habitual trobar-hi persones calçades amb xancles, sense el més mínim equipament. També en itineraris més complexos, com vies d’accés a llacs i miradors, sovint s’hi donen cita excursionistes sense cap experiència ni el material necessari per gaudir de la muntanya amb seguretat.

Cada cop són més les veus que demanen que les activitats a la natura tinguin una regulació més mordaç. Amos passejant gossos sense lligar, sense morrió i sense recollir els excrements. Bicicletes tot terreny a velocitats incompatibles amb les persones que caminen. Turistes acaronant el bestiar o donant-li de menjar. Refugis regirats, amb pintades a les parets i brossa espargida. Són tan sols alguns exemples del gaudi irresponsable que els aprenents d’excursionistes protagonitzen a les muntanyes d’Andorra.